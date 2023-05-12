Трамп подал апелляцию на решение суда по выплате пяти миллионов долларов 12 мая, 06:06 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Бывший президент США Дональд Трамп будет оспаривать решение суда о признании его виновным в сексуальном насилии.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что адвокаты Трампа подали в четверг, 11 мая, апелляцию в апелляционный суд второго округа США.

9 мая присяжные в федеральном суде Манхэттена признали 45-го президента США Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Э. Джин Кэрролл в 1996 году.

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Присяжные постановили, что 76-летний Трамп должен выплатить 79-летней писательнице около 2 млн долларов компенсации по иску о причинения оскорбления действием (battery), а также почти 3 млн долларов — по иску о клевете.

Кэрролл обвиняла Трампа в том, что весной 1996 года он изнасиловал ее в раздевалке универмага, и вспоминала об этом в своей книге. Сам Трамп утверждал, что не знаком с писательницей, и обвинял ее во лжи.

