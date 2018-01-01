Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в сборе "лживых" фактов Сегодня, 06:17 11 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера относительно расследования "российского дела", отметив, что следствие вместо правды "сосредотачивается на поисках лжи".

"Боб Мюллер (который очень отличается от того образа, как о нем думают люди) и его банда гневливых демократов, что вышла из-под контроля, не хотят правды, они хотят лишь лжи. Правда очень плоха для их миссии!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Bob Mueller (who is a much different man than people think) and his out of control band of Angry Democrats, don’t want the truth, they only want lies. The truth is very bad for their mission! 3 декабря 2018 г.

Перед этим он разместил ряд сообщений о своего бывшего советника Роджера Стоуна, а также личного адвоката Майкла Коэна, которые сейчас находятся под пристальным вниманием расследования.

Как известно, Коэн согласился сотрудничать со следствием и уже подтвердил, что Трамп имел бизнес-интерес в России во время избирательной кампании, что противоречит предыдущим заявлениям нынешнего президента. Стоун же заявил, что не будет свидетельствовать против Дональда Трампа, чем сразу получил положительный отклик со стороны президента.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер наносит огромный ущерб американской системе уголовного правосудия.

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.