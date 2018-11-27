27 ноября 2018, вторник

Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в нанесении огромного ущерба правосудию США

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Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, уполномоченный расследовать дело о вмешательстве РФ в выборы президента 2016 года, наносит огромный ущерб американской системе уголовного правосудия, заявил президент США Дональд Трамп.

"Фейковые СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда на самом деле он - прямая противоположность. Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, где он уделяет внимание лишь одной стороне", - заявил Трамп.

Трамп в своем сообщении в очередной раз напомнил, что считает расследование Мюллера "сфабрикованной охотой на ведьм".

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований. 

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

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