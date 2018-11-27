Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в нанесении огромного ущерба правосудию США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, уполномоченный расследовать дело о вмешательстве РФ в выборы президента 2016 года, наносит огромный ущерб американской системе уголовного правосудия, заявил президент США Дональд Трамп.

"Фейковые СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда на самом деле он - прямая противоположность. Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, где он уделяет внимание лишь одной стороне", - заявил Трамп.

Трамп в своем сообщении в очередной раз напомнил, что считает расследование Мюллера "сфабрикованной охотой на ведьм".

....The Fake News Media builds Bob Mueller up as a Saint, when in actuality he is the exact opposite. He is doing TREMENDOUS damage to our Criminal Justice System, where he is only looking at one side and not the other. Heroes will come of this, and it won’t be Mueller and his... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ноября 2018 г.

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.