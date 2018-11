Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в нанесении огромного ущерба правосудию США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, уполномоченный расследовать дело о вмешательстве РФ в выборы президента 2016 года, наносит огромный ущерб американской системе уголовного правосудия, заявил президент США Дональд Трамп.

"Фейковые СМИ сделали из Боба Мюллера святого, когда на самом деле он - прямая противоположность. Он наносит огромный ущерб нашей системе уголовного правосудия, где он уделяет внимание лишь одной стороне", - заявил Трамп.

Трамп в своем сообщении в очередной раз напомнил, что считает расследование Мюллера "сфабрикованной охотой на ведьм".

....The Fake News Media builds Bob Mueller up as a Saint, when in actuality he is the exact opposite. He is doing TREMENDOUS damage to our Criminal Justice System, where he is only looking at one side and not the other. Heroes will come of this, and it won’t be Mueller and his...