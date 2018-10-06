Трамп обвинил Сороса в спонсировании протестов против назначения Бретта Кавано в ВС

Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты против утверждения на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано были проплачены миллиардером Джорджом Соросом.

Участников протестов Трамп назвал "проплаченными профессионалами".

"Поднятый крик проплаченных профессионалов направлен на то, чтоб сенаторы почувствовали себя плохо. Не ведитесь на это. Посмотрите лучше как профессионально все сделано. Оплачено Соросом и другими", - заявил Трамп.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 октября 2018 г.

Ранее в столице США Вашингтоне прошла демонстрация против утверждения кандидатуры Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, на должность члена Верховного суда.

Ранее комитет с перевесом в один голос высказался за назначение Кавано членом Верховного суда. За это решение проголосовали 11 республиканцев, 10 демократов были против. Окончательное решение должно быть принято всем сенатом.

В связи с расследованием намеченное на начало октября голосование в сенате было отсрочено.

В июле президент США Дональд Трамп выбрал своим кандидатом на замещение вакансии в Верховном суде Бретта Кавано.

Во время церемонии выдвижения Трамп заявил, что в стране "нет никого более квалифицированного на эту позицию, и никого более достойного". По мнению президента США, 53-летний Кавано обладает "безупречными личными качествами и непревзойденной квалификацией".

В сентябре, за день до голосования в Юридическом комитете Сената США о его назначении, The Washington Post опубликовала статью о профессоре психологии из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в начале 1980-х годов. В том же месяце однокурсница Кавано, с которой он учился в Йеле, Дебора Рамирез обвинила Кавано в непристойной пьяной выходке примерно в те же годы.