Трамп обвинил Сороса в спонсировании протестов против назначения Бретта Кавано в ВС

Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты против утверждения на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано были проплачены миллиардером Джорджом Соросом.

Участников протестов Трамп назвал "проплаченными профессионалами".

"Поднятый крик проплаченных профессионалов направлен на то, чтоб сенаторы почувствовали себя плохо. Не ведитесь на это. Посмотрите лучше как профессионально все сделано. Оплачено Соросом и другими", - заявил Трамп.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers