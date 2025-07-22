Трамп требует расследования против Обамы из-за «фальсификации» данных о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

22 июля, 22:13
Поделиться:
Трамп захотел расследование против Обамы (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Трамп захотел расследование против Обамы (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама должен стать фигурантом расследования из-за якобы манипуляции разведданными о российском влиянии на выборы 2016 года. Об этом сообщает The Hill.

Во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме Трамп призвал Министерство юстиции США начать официальное следствие в отношении действий администрации Обамы.

По словам Трампа, именно Обама якобы возглавлял «группировку», которая организовала заговор для доказательства вмешательства России в избирательный процесс. Он также вспомнил о своей сопернице на тех выборах Хиллари Клинтон, а также руководителей ФБР, ЦРУ и Национальной разведки.

Реклама

«Пришло время преследовать людей. Обаму поймали с поличным. То, что они сделали в 2016 и 2020 годах, является очень преступным, это преступление самого высокого уровня, и именно об этом вы должны говорить», — заявил Трамп.

Отмечается, что поводом к новым обвинениям стал недавно обнародованный отчет, в котором, по словам директора Национальной разведки Тульси Габбард, содержатся доказательства «предательского сговора» администрации Обамы в деле российского вмешательства в выборы.

Как пишет Fox News, Габбард направила официальное сообщение о признаках уголовного правонарушения, связанного с подготовкой упомянутого отчета. Однако детали этого обращения пока не обнародованы.

В январе 2017 года спецслужбы США опубликовали отчет, в котором говорилось, что глава Кремля Владимир Путин лично санкционировал кампанию с целью повлиять на исход выборов в пользу Дональда Трампа.

Читайте также:
Трамп был бы осужден по делу о выборах, если бы не его возвращение на пост президента — отчет спецпрокурора

3 июля 2025 года агентство Reuters сообщило, что в новом отчете ЦРУ подтверждены предварительные выводы о том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, чтобы помочь в то время кандидату от республиканцев Дональду Трампу победить демократическую соперницу Хиллари Клинтон.

В новом обзоре «не ставится под сомнение качество и надежность» строго засекреченного предыдущего отчета ЦРУ, но ставится под сомнение высокий уровень достоверности, который ЦРУ и ФБР придали этому заключению. Согласно новому обзору, ЦРУ считает, что предыдущей оценке следовало придать уровень «умеренной достоверности».

Дональд Трамп ранее отвергал отчет разведывательного сообщества США, незасекреченная версия которого была обнародована в январе 2017 года.

Более того, после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ноябре 2017 года Трамп заявлял, что верит заверениям диктатора РФ о его невмешательстве в американские выборы.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   выборы президента США-2016 Барак Обама США Дональд Трамп Тулси Габбард

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
24 июля пройдут переговоры между Израилем и Сирией при посредничестве США
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies