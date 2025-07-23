Обама ответил на обвинения Трампа в «попытке переворота»

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон в попытке переворота, связанного с расследованием вмешательства России в выборы 2016 года.

Об этом сообщает The Guardian.



«Министерство юстиции США должно будет действовать. Решение будет принимать наш министр юстиции», — заявил Трамп, требуя привлечь Обаму и Клинтон к ответственности за «распространение фейков».

Бывший президент США Барак Обама назвал заявления Трампа «возмутительными», добавив, что действующий глава государства пытается отвлечь внимание от актуальных внутренних проблем.

«Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь общественность», — говорится в официальном ответе офиса Обамы.

20 июля директор Национальной разведки США Тулси Габбард анонсировала публикацию материалов, якобы доказывающих фальсификации со стороны администрации Барака Обамы относительно вмешательства РФ в выборы 2016 года. Документы должны быть обнародованы в ближайшие дни.

Кроме этого, Дональд Трамп подал в суд на The Wall Street Journal из-за публикации, в которой говорилось о его давних связях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Статью президент назвал клеветнической и фальшивой.

В январе 2017 года спецслужбы США опубликовали отчет, в котором говорилось, что глава Кремля Владимир Путин лично санкционировал кампанию с целью повлиять на исход выборов в пользу Дональда Трампа.

3 июля 2025 года агентство Reuters сообщило, что в новом отчете ЦРУ подтверждены предварительные выводы о том, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, чтобы помочь в то время кандидату от республиканцев Дональду Трампу победить демократическую соперницу Хиллари Клинтон.

В новом обзоре «не ставится под сомнение качество и надежность» строго засекреченного предыдущего отчета ЦРУ, но ставится под сомнение высокий уровень достоверности, который ЦРУ и ФБР придали этому заключению. Согласно новому обзору, ЦРУ считает, что предыдущей оценке следовало придать уровень «умеренной достоверности».