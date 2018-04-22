Трамп обвинил экс-главу ФБР Коми в разглашении конфиденциальной информации

Американский президент Дональд Трамп обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в нарушении закона, потому что тот не имел права разглашать конфиденциальную информацию.

"Записи Джеймса Коми засекречены, я не рассекречивал их. Они принадлежат правительству! Следовательно, он нарушил закон! Вдобавок он полностью выдумал многое из того, что, как он говорит, я сказал, а он уже доказал, что является лжецом и автором утечек. Где же записи про Клинтон, Линча и других?" - написал Трамп в Twitter.

James Comey’s Memos are Classified, I did not Declassify them. They belong to our Government! Therefore, he broke the law! Additionally, he totally made up many of the things he said I said, and he is already a proven liar and leaker. Where are Memos on Clinton, Lynch & others? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

Ранее Коми заявлял, что считает Трампа морально непригодным для должности президента США.

Кроме того, в своей книге Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) он сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, а также описывает его как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

В записях Коми также есть упоминание о том, что президент России Владимир Путин рассказывал Дональду Трампу, что в России – одни из самых красивых проституток в мире.

В ответ на это Трамп заявил, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию.

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.