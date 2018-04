Трамп обвинил экс-главу ФБР Коми в разглашении конфиденциальной информации

Американский президент Дональд Трамп обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в нарушении закона, потому что тот не имел права разглашать конфиденциальную информацию.

"Записи Джеймса Коми засекречены, я не рассекречивал их. Они принадлежат правительству! Следовательно, он нарушил закон! Вдобавок он полностью выдумал многое из того, что, как он говорит, я сказал, а он уже доказал, что является лжецом и автором утечек. Где же записи про Клинтон, Линча и других?" - написал Трамп в Twitter.

James Comey’s Memos are Classified, I did not Declassify them. They belong to our Government! Therefore, he broke the law! Additionally, he totally made up many of the things he said I said, and he is already a proven liar and leaker. Where are Memos on Clinton, Lynch & others?