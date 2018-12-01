Трамп обратился к жителям Аляски из-за землетрясения

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям штата Аляска, где произошло мощное землетрясение магнитудо 7,0.
"Обращаюсь к замечательным людям Аляски. Вас сильно потрясло. Пожалуйста, следуйте указаниям высококвалифицированных специалистов, которые могут вам помочь. Ваше федеральное правительство не пожалеет денег! Благослови бог всех вас!", - заявил Трамп.
To the Great people of Alaska. You have been hit hard by a “big one.” Please follow the directions of the highly trained professionals who are there to help you. Your Federal Government will spare no expense. God Bless you ALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2018 г.
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Напомним, что 30 ноября, американский город Анкоридж на Аляске сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В Геологической службе США сообщили, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 13 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. После этого в 4 км от города произошло повторное землетрясение магнитудой 5,8. Власти штата ввели режим чрезвычайного положения.
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