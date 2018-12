Трамп обратился к жителям Аляски из-за землетрясения

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям штата Аляска, где произошло мощное землетрясение магнитудо 7,0.

"Обращаюсь к замечательным людям Аляски. Вас сильно потрясло. Пожалуйста, следуйте указаниям высококвалифицированных специалистов, которые могут вам помочь. Ваше федеральное правительство не пожалеет денег! Благослови бог всех вас!", - заявил Трамп.

To the Great people of Alaska. You have been hit hard by a “big one.” Please follow the directions of the highly trained professionals who are there to help you. Your Federal Government will spare no expense. God Bless you ALL!