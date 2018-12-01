01 декабря 2018, суббота

Трамп обратился к жителям Аляски из-за землетрясения

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Трамп прокомментировал землетрясение на Аляске

Трамп прокомментировал землетрясение на Аляске

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям штата Аляска, где произошло мощное землетрясение магнитудо 7,0.

 

"Обращаюсь к замечательным людям Аляски. Вас сильно потрясло. Пожалуйста, следуйте указаниям высококвалифицированных специалистов, которые могут вам помочь. Ваше федеральное правительство не пожалеет денег! Благослови бог всех вас!", - заявил Трамп.

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Напомним, что 30 ноября, американский город Анкоридж на Аляске сотрясло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В Геологической службе США сообщили, что эпицентр подземных толчков находился примерно в 13 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. После этого в 4 км от города произошло повторное землетрясение магнитудой 5,8. Власти штата ввели режим чрезвычайного положения.

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