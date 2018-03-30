Трамп попросил у Пентагона помощи в строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп обсудил вопрос строительства стены на границе с Мексикой с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Об этом рассказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Дана Уайт, пишет Reuters.
По ее словам, Трамп поднял вопрос финансирования стены за счет бюджета Пентагона.
"Безопасность американцев и страны чрезвычайно важна для министра. Они говорили об этом, но я не знаю деталей и конкретики", - уточнила Уайт.
Отмечается, что Конгресс выделил на строительство сооружений на южной границе США 1,6 млрд долларов, в то время как Трамп запрашивал 25 млрд долларов.
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Напомним, на первой большой пресс-конференции после президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что готов приступить к строительству стены на границе с Мексикой сразу после прихода к власти.
"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", - сказал он и добавил, что намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался финансировать строительство стены на границе с США.
В сентябре 2017 года на границе с Мексикой начали строить прототипы стен на границе.
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