Трамп попросил у Пентагона помощи в строительстве стены на границе с Мексикой

На границе с Мексикой начали возводить стену

Президент США Дональд Трамп обсудил вопрос строительства стены на границе с Мексикой с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Об этом рассказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Дана Уайт, пишет Reuters.

По ее словам, Трамп поднял вопрос финансирования стены за счет бюджета Пентагона.

"Безопасность американцев и страны чрезвычайно важна для министра. Они говорили об этом, но я не знаю деталей и конкретики", - уточнила Уайт.

Отмечается, что Конгресс выделил на строительство сооружений на южной границе США 1,6 млрд долларов, в то время как Трамп запрашивал 25 млрд долларов.

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Напомним, на первой большой пресс-конференции после президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что готов приступить к строительству стены на границе с Мексикой сразу после прихода к власти.

"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", - сказал он и добавил, что намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался финансировать строительство стены на границе с США.

В сентябре 2017 года на границе с Мексикой начали строить прототипы стен на границе.