Трамп о расследовании его связей с РФ: Это позор для Америки

Президент США Дональд Трамп считает "американским позором" расследование Министерства юстиции и ФБР по обвинению его команды в связях с Россией.

"Этот доклад полностью оправдывает Трампа в расследовании. Однако охота на ведьм, связанная с Россией, продолжается и дальше. Не было ни сговора, ни препятствия. Это слово сейчас используется потому, что спустя год бесконечных поисков не было найдено ничего, утверждение о сговоре мертвое. Это позор для Америки!" - написал Трамп в своем Twitter.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2018 г.

Позже Трамп добавил, что на фоне продолжающегося обсуждения этого расследования никто не замечает его успехов, достигнутых в социально-экономической сфере.

"Впечатляющий рост числа рабочих мест и, наконец-то, после стольких лет, повышение уровня заработной платы - и никто не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что, спустя год поисков, никакого сговора!", - написал он.

Great jobs numbers and finally, after many years, rising wages- and nobody even talks about them. Only Russia, Russia, Russia, despite the fact that, after a year of looking, there is No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Трамп рассекретил доклад о предвзятости ФБР в расследовании "российского дела".

Напомним, что директор ФБР Кристофер Рэй серьезно разошелся во мнениях с президентом США Дональдом Трампом в вопросе о необходимости публикации документа, связанного с "российским делом". Трамп настаивал на его скорейшем обнародовании, а директор ФБР увидел в этом угрозу национальной безопасности и репутации Бюро.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Трамп считает расследование ФБР о возможном сговоре с правительством РФ политической охотой на ведьм и отрицает любой сговор с Москвой.