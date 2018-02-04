Трамп о расследовании его связей с РФ: Это позор для Америки

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает "американским позором" расследование Министерства юстиции и ФБР по обвинению его команды в связях с Россией.

"Этот доклад полностью оправдывает Трампа в расследовании. Однако охота на ведьм, связанная с Россией, продолжается и дальше. Не было ни сговора, ни препятствия. Это слово сейчас используется потому, что спустя год бесконечных поисков не было найдено ничего, утверждение о сговоре мертвое. Это позор для Америки!" - написал Трамп в своем Twitter.

Позже Трамп добавил, что на фоне продолжающегося обсуждения этого расследования никто не замечает его успехов, достигнутых в социально-экономической сфере.

"Впечатляющий рост числа рабочих мест и, наконец-то, после стольких лет, повышение уровня заработной платы - и никто не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что, спустя год поисков, никакого сговора!", - написал он.

Ранее сообщалось, что Трамп рассекретил доклад о предвзятости ФБР в расследовании "российского дела".

Напомним, что директор ФБР Кристофер Рэй серьезно разошелся во мнениях с президентом США Дональдом Трампом в вопросе о необходимости публикации документа, связанного с "российским делом". Трамп настаивал на его скорейшем обнародовании, а директор ФБР увидел в этом угрозу национальной безопасности и репутации Бюро.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Трамп считает расследование ФБР о возможном сговоре с правительством РФ политической охотой на ведьм и отрицает любой сговор с Москвой.

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