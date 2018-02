Трамп о расследовании его связей с РФ: Это позор для Америки

Президент США Дональд Трамп считает "американским позором" расследование Министерства юстиции и ФБР по обвинению его команды в связях с Россией.

"Этот доклад полностью оправдывает Трампа в расследовании. Однако охота на ведьм, связанная с Россией, продолжается и дальше. Не было ни сговора, ни препятствия. Это слово сейчас используется потому, что спустя год бесконечных поисков не было найдено ничего, утверждение о сговоре мертвое. Это позор для Америки!" - написал Трамп в своем Twitter.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!