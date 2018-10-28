28 октября 2018, воскресенье

Трамп о переговорах с Путиным: все карты в руках США

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

В вопросе диалога между Россией и США все карты находятся на руках у Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя результаты своей встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки ранее в этом году, передает Голос Америки.

"Все карты в наших руках, потому что мы свинка-копилка, на которую все хотят напасть, которую хотят ограбить, у которой хотят воровать. Все карты в наших руках", - заявил Трамп в ходе своего выступления в Северной Каролине.

Как отмечается, комментарий прозвучал рядом со словами президента о якобы несправедливом освещении работы его администрации в том числе ее достижений на международной арене.

"Это была прекрасная встреча", - заявил Трамп о встрече с Путиным в Хельсинки.

Трамп также отметил, что благодаря его усилиям страны-члены НАТО начали серьезнее относиться к выполнению обязательств по увеличению расходов на собственную оборону, передает издание.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон.

Напомним, 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.

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