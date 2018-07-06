Трамп о переговорах с Путиным: Готовился к такому всю жизнь

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и уверен в их успехе.

Выступая на митинге в штате Монтана, он отметил, что готовился к таким переговорам "всю свою жизнь", сообщает CNN.

"Поверьте мне, у нас все будет хорошо, все будет хорошо. Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь", - сказал американский президент.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.