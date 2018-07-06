06 июля 2018, пятница

Трамп о переговорах с Путиным: Готовился к такому всю жизнь

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Трамп уверен в успехе переговоров с Путиным

Трамп уверен в успехе переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и уверен в их успехе.

Выступая на митинге в штате Монтана, он отметил, что готовился к таким переговорам "всю свою жизнь", сообщает CNN.

"Поверьте мне, у нас все будет хорошо, все будет хорошо. Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь", - сказал американский президент.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

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