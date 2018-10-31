31 октября 2018, среда

Трамп о гражданстве США по праву рождения: это стоит стране миллиарды долларов

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданство США по праву рождения приносит миллиардные убытки бюджету страны.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Так называемому гражданству по праву рождения, которое стоит нашей стране миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, так или иначе будет положен конец. Оно не связано с 14 поправкой (Конституции - ред .) из формулировки "подпадают под их юрисдикцию". Многие юристы соглашаются", - заявил президент США.

Ранее, Трамп заявил, что намерен отменить право на получение американского гражданства для детей иностранцев и мигрантов, родившихся на территории Соединенных Штатов. Позже спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан отклонил предложение Трампа об отмене права для детей иностранцев на получение американского гражданства на основании рождения в США.

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