Трамп о гражданстве США по праву рождения: это стоит стране миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что гражданство США по праву рождения приносит миллиардные убытки бюджету страны.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Так называемому гражданству по праву рождения, которое стоит нашей стране миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, так или иначе будет положен конец. Оно не связано с 14 поправкой (Конституции - ред .) из формулировки "подпадают под их юрисдикцию". Многие юристы соглашаются", - заявил президент США.

So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words “subject to the jurisdiction thereof.” Many legal scholars agree.....