Трамп: Ни один из президентов США не работал больше, чем я 11 февраля, 16:08 215 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя самым работящим президентом.

"Ни один президент не работал усерднее, чем я", – заявил он в Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что ему приходится наводить чистоту в том бардаке, который он унаследовал от предыдущих президентов.

No president ever worked harder than me (cleaning up the mess I inherited)! 11 февраля 2019 г.

Напомним, что портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени Трамп тратит на чтение газет, Twitter и просмотр телепередач.

В Белом доме раскритиковали публикацию. Трамп подтвердил, что обнародованный график работы соответствует действительности.