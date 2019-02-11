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Трамп: Ни один из президентов США не работал больше, чем я

11 февраля, 16:08
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EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя самым работящим президентом.

"Ни один президент не работал усерднее, чем я", – заявил он в Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что ему приходится наводить чистоту в том бардаке, который он унаследовал от предыдущих президентов.

Напомним, что портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени Трамп тратит на чтение газет, Twitter и просмотр телепередач.

В Белом доме раскритиковали публикацию. Трамп подтвердил, что обнародованный график работы соответствует действительности. 

Теги:   США Дональд Трамп

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