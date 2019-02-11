Трамп: Ни один из президентов США не работал больше, чем я
Президент США Дональд Трамп заявил, что
считает себя самым работящим президентом.
"Ни один президент не работал
усерднее, чем я", – заявил он в Twitter.
При этом Трамп подчеркнул, что ему приходится
наводить чистоту в том бардаке, который он унаследовал от предыдущих
президентов.
Напомним, что портал Axios опубликовал
график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был
получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени
Трамп тратит на чтение газет, Twitter и просмотр телепередач.
В Белом доме раскритиковали
публикацию. Трамп подтвердил, что обнародованный график работы соответствует
действительности.