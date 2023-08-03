Трамп не признал себя виновным по делу о штурме Капитолия 3 августа, 23:34 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)

45-й президент США Дональд Трамп в четверг, 3 августа, не признал себя виновным по обвинениям во вмешательстве в президентские выборы 2020 года, сообщает CNN.

Трамп в четверг предстал перед федеральным судом в Вашингтоне, где ему предъявили обвинения в рамках расследования спецпрокурора Джека Смита о предполагаемых попытках политика отменить результаты выборов, что привело к штурму Капитолия США 6 января 2021 года.

Обвинения предъявлены по четырем пунктам:

в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов;

в сговоре с целью препятствования официальной процедуре;

в препятствовании или попытке препятствования официальной процедуре;

в сговоре по нарушению прав граждан.

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Как пишет CNN, прокуратура не добивалась ареста политика, его освободили с минимальными условиями — запретом на общение со свидетелями. Слушания длились 27 минут, после этого Трамп покинул зал суда. Следующее слушание по делу состоится 28 августа.

1 августа Трампу выдвинули официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и граждан страны по делу о штурме Капитолия.

45-й президент США также является фигурантом дел о фальсификации бизнес-отчетности и незаконном хранении секретных документов.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Сторонники Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса, и заседание было на время отложено.

Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Ее передали в Сенат, который спустя месяц признал политика невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.