Трамп не признал себя виновным по делу о фальсификации выборов в Джорджии 31 августа, 19:01 Магшот Дональда Трампа (Фото:Fulton County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS)

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия и отказался приезжать для официального объявления обвинений в суд.

Об этом сообщает BBC.

В судебном документе, поданном в четверг, Трамп заявил, что он «полностью понимает» характер преступлений и свое право явиться в суд при предъявлении обвинения.

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«Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от своего права присутствовать при предъявлении мне обвинения по обвинительному заключению и от права на то, чтобы оно было зачитано мне в открытом судебном заседании», — говорится в подписанном документе.

Трампу и еще 18 фигурантам этого уголовного производства должны официально объявить обвинения 6 сентября, но они не обязаны являться в суд лично.



Дональду Трампу выдвинули обвинения уже в четырех уголовных делах.

Ранее ему, в частности, инкриминировали незаконное хранение секретных документов и фальсификацию отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.



Также ему выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии 2020 года.