Это была бы пиар-катастрофа эпических масштабов. Мировые СМИ – об отмене встречи Трампа с Путиным

29 ноября президент США Дональд Трамп неожиданно отменил давно анонсированную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться 1 декабря на полях саммита Большой двадцатки в аргентинском Буэнос-Айресе.

Трамп принял такое решение уже находясь на борту самолета, вылетающего в Аргентину, и связал его с захватом россиянами украинских кораблей близ Керченского пролива. Об этом он написал в Twitter прямо с борта №1.

Такой шаг со стороны американского президента теперь активно обсуждают мировые издания, прежде всего американские. НВ предлагает ознакомиться с переводом наиболее интересных выдержек из материалов зарубежных изданий.

The New York Times, США

Отмена встречи [Трампа и Путина] в последнюю минуту подчеркнула, насколько чреваты проблемами российско-американские отношения, несмотря на взаимные попытки обоих президентов подружиться. Кремль все более активно пытается утвердить себя в мире, в то время как Вашингтон поглощен расследованием связей между Москвой и окружением Трампа.

Когда Трамп встретился с Путиным в Хельсинки нынешним летом, это произошло через несколько дней после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 12 офицеров российской разведки во взломе электронной почты Демократической партии в ходе избирательной кампании 2016 года. Вопреки этому, Трамп провел встречу с Путиным, вставшим на его сторону, и бросил вызов выводам американских спецслужб о российском вмешательстве в выборы.

Заседание в Буэнос-Айресе, которое было запланировано на субботу [1 декабря] на полях экономического саммита G20, стало всего лишь вторым случаем отмены встречи между топ-лидерами США и России (или СССР) после инцидента 1960 года [пика Холодной войны], когда самолет американского пилота-разведчика Фрэнсиса Гээри Пауэрса был сбит над территорией России. С тех пор единственный раз [когда лидеры РФ и США отменили встречу] произошел в 2013 году: президент США Барак Обама отменил поездку в Москву в знак протеста против решения Владимира Путина предоставить убежище Эдварду Сноудену, сотруднику Агентства национальной безопасности США, который передал прессе секретную информацию спецслужб. [...]

Это была бы пиар-катастрофа эпических масштабов, если бы он согласился встретиться и не стал противоречить Путину

Однако встреча с Путиным могла поднять вопросы о связях Трампа с Россией после откровений [экс-адвоката президента США Майла] Коэна, создав для него политически дискомфортную ситуацию.

Аналитики по России отмечают, что в российско-украинском противостоянии ничего не изменилось за последние дни [после захвата кораблей 25 ноября] и что Трамп ранее не видел необходимости отменять из-за этого встречу с Путиным.

"Это как дважды два", - говорит Майкл Карпентер, старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Пенна Байдена и бывший чиновник Пентагона времен президента Обамы. "Все дело в политическом фокусе новостей вокруг сооружения Trump Tower в Москве [Коэн признал, что окружение Трампа вело переговоры с РФ об этом проекте в разгар избирательной кампании 2016-го] – и в том факте, что Трамп просто не может заставить себя вступить в публичную конфронтацию с Путиным", - сказал Карпентер. "Это была бы пиар-катастрофа эпических масштабов, если бы он согласился встретиться и не стал противоречить Путину", - полагает аналитик. [...]

За слишком мягкие переговоры с Путиным в июле 2018-го Трампа впоследствии резко осудили в США / Фото ЕРА

Некоторые из ветеранов-дипломатов говорят, что отмененная встреча стала упущенной возможностью для Трампа оказать давление на Путина в урегулировании конфликта с Украиной и найти возможный компромисс, который позволил спасти от разрыва Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [США и Россия взаимно обвиняют друг друга в его нарушении].

Поскольку у него не хватает духу сказать это Путину в лицо, он написал твит. Трамп может сказать, что он осудил Путина, и не выглядеть в итоге дураком

"Лучше бы он [Трамп] настоял на встрече и донес до Путина серьезный упрек за агрессию [в Украине] 25 ноября, пригрозив карательными мерами, если Россия не согласится немедленно освободить корабли и экипажи", - сказал Александр Вершбоу, посол США в России при президенте Джордже Буше.

"Однако учитывая, что Трамп может быть неспособен на это и, возможно, даже поддержал бы "решительные опровержения" Путина относительно вины России, - возможно, отменить встречу было наилучшим решением", - добавил Вершбоу.

Молли МакКью, консультант и советник лидеров правительств, столкнувшихся с угрозами со стороны Москвы, говорит, что Трамп явно хотел избежать столкновения с Путиным из-за Украины. "Поскольку у него не хватает духу сказать это Путину в лицо, он написал твит, - говорит МакКью. - Во многих аспектах – в том числе чтобы избежать повторения ситуации в Хельсинки - это, вероятно, лучший вариант. Трамп может сказать, что он сделал это [осудил Путина], и не выглядеть в итоге дураком".

The Washington Post, США

На борту президентского лайнера пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп принял решение [об отмене встречи с Путиным] лишь после разговора с Главой аппарата Белого дома Джоном Келли и государственным секретарем Майком Помпео, а также телефонной беседы с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, находившимся в Бразилии. "Все это произошло за последние полчаса", - сказал Сандерс [29 ноября журналистам на борту президентского лайнера].

Она также подчеркнула, что "не осведомлена", проинформировал ли Трамп Путина лично об отмене встречи. […]

Встреча с Путиным была бы очень чувствительной для Трампа, поскольку в США активизировалось расследование о вмешательстве России в выборы

Встреча с Путиным была бы в политическом плане очень чувствительной для Трампа, поскольку в США активизировалось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера вопросе о возможном вмешательстве России в выборы. […]

Американские законодатели на Капитолийском холме уже готовились к очередным посиделкам Путина и Трампа, опасаясь повторения летнего варианта встречи в Хельсинки, после которой Трампа широко раскритиковали за слишком комфортные для Путина переговоры.

"Я боюсь, президент [Трамп] положит руку ему на плечо и поверят всему, что скажет Владимир Путин", - сказал сенатор Ричард Дурбин перед тем, как Трамп объявил об отмене встречи. […]

Пока же кризис между Россией и Украиной продолжает углубляться. Киев надеется, что Трамп окажет на Путина давление из конфронтации, начавшейся в воскресенье [25 ноября], когда Россия обстреляла украинские корабли, пытавшиеся пройти через Керченский пролив - важный водный путь, разделяющий Черное и Азовское моря.

Но в то время как морские "маневры" России подверглись резкой критике со стороны высших должностных лиц США и Запада, Трамп до сих пор был более сдержанным по этому вопросу. Он не дошел до осуждения России, заявив вместо этого: "Мне не нравится эта агрессия".

CNN, США

Трамп объявил об отмене встречи менее чем через час после того, как заявил репортерам, что сейчас "очень подходящий момент, чтобы встретиться с Путиным". […]

Однако исключение встречи из повестки дня Трампа на саммите Большой двадцатки не обязательно исключает какой-либо иной формат контакта между двумя лидерами, которые в июле встречались в Хельсинки. Саммит G20, официально стартующий в пятницу, 30 ноября, даст им несколько шансов оказаться в одной комнате – на встречах и обеде. […]

Встреча [Трампа] с Путиным, которая должна была продлиться более двух часов, была запланирована как одна из самых продолжительных в расписании президента. Белый дом не уточнил, чем теперь будут заняты свободны часы президента утром в субботу, 1 декабря. […]

Дональд Трамп / Фото ЕРА

В преддверии встречи эксперты и чиновники высказывали опасения, что по итогам переговоров с Путиным президент [Трамп] может так и не осудить действия России в отношении Украины, или, возможно, даже согласится с интерпретацией Путиным инцидента [захвата кораблей близ Керченского пролива], в котором Россия не признает свою вину.

Трамп не может встретиться с Путиным, не затронув вопроса о конфронтации [России] с Украиной

Теперь у президента не будет возможности ни публично противостоять Путиу в связи с инцидентом [в Украине], ни принять его опровержение, как это было во время их последней встречи в Хельсинки.

Перед тем, как встреча была отменена, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сказал CNN, что для Трампа было бы ошибкой избежать [очного] противостояния с Путиным по вопросу Украины, потому что в таком случае Путин может счесть Трампа "слабым".

Пайфер также отметил, что Трамп не может встретиться с Путиным, не затронув вопроса о конфронтации [России] с Украиной.

"Должно быть хоть какая-то дискуссии об Украине и России. Если президент Трамп хочет улучшить отношения, он должен заставить Путина сделать что-то, чтобы сдвинуть этот конфликт в более позитивном направлении", - полагает Пайфер.

The Guardian, Великобритания

В ходе своей последней предметной встречи [с Путиным] в Хельсинки в июле Трамп подвергся резкой критике в Вашингтоне за то, что он поверил не оценке разведслужб США, а слову Путина, заявившего о невмешательстве Россия в президентские выборы в 2016 году.

Поведение Трампа по отношению к его российскому коллеге будет подвергаться все более пристальному вниманию, особенно после того, как в четверг [29 ноября] получило новый толчок специальное расследование связей его избирательного штаба с Кремлем. Бывший адвокат Трампа, Майкл Коэн, признал себя виновным в том, что он солгал Конгрессу о сроках контактов с официальными лицами России относительно плана строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

Отвечая на вопрос о возможных темах переговоров двух лидеров [Трампа и Путина] в случае их встречи, советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил ранее на этой неделе: "Я думаю, что это все актуальные темы - вопросы безопасности, проблема контроля над вооружениями, региональные вопросы, включая Ближний Восток - думаю, повестка дня будет заполнена. И думаю, что эта встреча будет продолжением их дискуссии в Хельсинки".