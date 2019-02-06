Трамп не исключил заключение нового ракетного договора с участием Китая Сегодня, 09:03 24 Цей матеріал також доступний українською EPA Трамп выступил с обращением к нации EPA

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения нового ракетного договора с рядом стран.

Об этом он сказал во время своего выступления в Конгрессе.

"Возможно, мы сможем договориться о другом договоре, добавив Китай и других игроков. А возможно и нет", - заявил американский лидер.

Он отметил, что пока это решение не принято.

Говоря о ракетном договоре с Россией Трамп отметил, что США "выполняли условия договора буква в букву, в то время как Россия длительное время нарушала его".

Он также заявил, что у США не было выбора, поэтому Вашингтон принял решение о выходе из соглашения.

Американский лидер также добавил, что США будут продолжать программу противоракетной обороны.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.



