Трамп не исключил заключение нового ракетного договора с участием Китая
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения нового ракетного договора с рядом стран.
Об этом он сказал во время своего выступления в Конгрессе.
"Возможно, мы сможем договориться о другом договоре, добавив Китай и других игроков. А возможно и нет", - заявил американский лидер.
Он отметил, что пока это решение не принято.
Говоря о ракетном договоре с Россией Трамп отметил, что США "выполняли условия договора буква в букву, в то время как Россия длительное время нарушала его".
Он также заявил, что у США не было выбора, поэтому Вашингтон принял решение о выходе из соглашения.
Американский лидер также добавил, что США будут продолжать программу противоракетной обороны.
23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля. Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.
Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.
Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.
По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.