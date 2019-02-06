Виталий Шабунин
Еще 10 абсурдных решений суда, отстранившего Ульяну Супрун
Иван Примаченко
Красная линия. О чем говорит война против Супрун
Энтони Мур
Сложите себе цену. Как начать зарабатывать больше?
Александр Мотыль
Три непредсказуемых игрока гонки-2019

Трамп не исключил заключение нового ракетного договора с участием Китая

Сегодня, 09:03
24
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Трамп выступил с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения нового ракетного договора с рядом стран. 

Об этом он сказал во время своего выступления в Конгрессе.

"Возможно, мы сможем договориться о другом договоре, добавив Китай и других игроков. А возможно и нет", - заявил американский лидер.

Он отметил, что пока это решение не принято.

Говоря о ракетном договоре с Россией Трамп отметил, что США "выполняли условия договора буква в букву, в то время как Россия длительное время нарушала его".

Он также заявил, что у США не было выбора, поэтому Вашингтон принял решение о выходе из соглашения.

Американский лидер также добавил, что США будут продолжать программу противоракетной обороны.

23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля.  Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США. 

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности. 


Теги:   Китай США Россия Дональд Трамп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Сегодня, 08:28

article_img
СМИ: Ирландия добивается от ЕС 4,5 миллиардов евро компенсации в случае "жесткого" Brexit
Страны

Сегодня, 09:07

article_img
Военные Венесуэлы перекрыли доступ гуманитарной помощи в страну
Политика

Сегодня, 09:33

article_img
Отстранение Супрун: глава Минздрава уехала в командировку

Выбор редакции

Искусство

Вчера, 14:25

article_img
То самое яйцо. Стало известно, чему на самом деле был посвящен самый популярный в истории пост в Instagram
События

Вчера, 22:35

article_img
Или иду бухать, или на собрание. Три истории украинцев, которые бросили пить благодаря Анонимным Алкоголикам
Игры

Вчера, 20:02

article_img
Что делать, если ребенок интересуется видеоиграми. Руководство для родителей

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться