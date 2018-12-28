Трамп не будет отвечать на дополнительные вопросы Мюллера - Джулиани Сегодня, 01:06 172 Цей матеріал також доступний українською Джулиани отрицает возможность личного общения Трампа с Мюллером

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве РФ в президентские выборы в 2016 году.

Об этом передает The Hill.

"Я думаю, что я четко отметил это где-то 10 дней назад - только через мой труп, и я еще не умер", - заявил Джулиани.

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Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.