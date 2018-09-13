13 сентября 2018, четверг

Трамп назвал жесткой мерой подписанный указ о санкциях за вмешательство в выборы

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Трамп дал оценку подписанному указу о санкциях за вмешательство в выборы

Трамп дал оценку подписанному указу о санкциях за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подписание им указа о введении санкций за вмешательство в американские выборы.

В заявлении Трампа на сайте Белого дома говорится, что этот указ стал еще одной строкой в списке жестких мер по защите избирательной системы США.

Трамп отметил, что документ требует от спецслужб оценки степени любого иностранного вмешательства после выборов разного уровня, прошедших на территории страны.

"Когда мы начнем предвыборный сезон этой осенью, американский народ сможет быть уверен, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы наша демократия оставалась в безопасности от внешних угроз", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ, разрешающий введение санкций против иностранцев за вмешательство в американские выборы.

Согласно документу, санкции за киберпреступления могут варьироваться от отмены США оказания какой-либо стране гуманитарной помощи и запрета на экспорт и импорт товаров и услуг до запрета выдачи виз и въезда на территорию США, а также ограничений при продлении страхования и кредитов.

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