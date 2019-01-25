Трамп назвал задержание экс-советника Стоуна "охотой на ведьм" Вчера, 22:48 265 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в жестоком обращении с его давним соратником Роджером Стоуном во время задержания во Флориде.

Сотрудники ФБР задержали Стоуна в его собственном доме на рассвете. В задержании принимали участие около десяти вооруженных агентов в бронежилетах. Эксклюзивное видео операции опубликовал ненавистный Трампу телеканал CNN.

"Величайшая охота на ведьм в истории нашей страны! Не было сговора! К пограничным койотам [так называют проводников через границу с Мексикой], торговцам наркотиками и торговцам людьми относятся лучше", - написал Трамп в Twitter.

Он также предположил, что телеканал CNN заранее проинформировали об аресте. "Кто предупредил CNN, чтобы они были там?" – добавил Трамп.

Greatest Witch Hunt in the History of our Country! NO COLLUSION! Border Coyotes, Drug Dealers and Human Traffickers are treated better. Who alerted CNN to be there? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2019 г.

Напомним, что бывший советник Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Ему предъявили обвинения по семи пунктам, включая воспрепятствование правосудию, дача ложных показаний и давление на свидетелей. Федеральный суд постановил отпустить его под залог в $250 тыс.