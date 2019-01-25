Трамп назвал задержание экс-советника Стоуна "охотой на ведьм"
Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в жестоком
обращении с его давним соратником Роджером Стоуном во время задержания во
Флориде.
Сотрудники ФБР задержали Стоуна в его
собственном доме на рассвете. В задержании принимали участие около десяти вооруженных
агентов в бронежилетах. Эксклюзивное видео операции опубликовал ненавистный Трампу
телеканал CNN.
"Величайшая охота на ведьм в истории
нашей страны! Не было сговора! К пограничным койотам [так называют проводников
через границу с Мексикой], торговцам наркотиками и торговцам людьми
относятся лучше", - написал Трамп в Twitter.
Он также предположил, что телеканал CNN заранее
проинформировали об аресте. "Кто предупредил CNN, чтобы они были там?"
– добавил Трамп.
Напомним, что бывший советник Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида
в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом
Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
Ему предъявили обвинения по семи пунктам,
включая воспрепятствование правосудию, дача ложных показаний и давление на
свидетелей. Федеральный суд постановил отпустить
его под залог в $250 тыс.