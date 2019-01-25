Юлия Ярмоленко
Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего
Иван Яковина
25 января: США против РФ в Венесуэле и в Европе
Илья Кенигштейн
Что раскрыла история с шапками в Давосе
Андрей Смирнов
Зеленский оказался миллионером

Трамп назвал задержание экс-советника Стоуна "охотой на ведьм"

Вчера, 22:48
265
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в жестоком обращении с его давним соратником Роджером Стоуном во время задержания во Флориде.

Сотрудники ФБР задержали Стоуна в его собственном доме на рассвете. В задержании принимали участие около десяти вооруженных агентов в бронежилетах. Эксклюзивное видео операции опубликовал ненавистный Трампу телеканал CNN.

"Величайшая охота на ведьм в истории нашей страны! Не было сговора! К пограничным койотам [так называют проводников через границу с Мексикой], торговцам наркотиками и торговцам людьми относятся лучше", - написал Трамп в Twitter.

Он также предположил, что телеканал CNN заранее проинформировали об аресте. "Кто предупредил CNN, чтобы они были там?" – добавил Трамп.

Напомним, что бывший советник Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Ему предъявили обвинения по семи пунктам, включая воспрепятствование правосудию, дача ложных показаний и давление на свидетелей. Федеральный суд постановил отпустить его под залог в $250 тыс. 

Теги:   Роберт Мюллер Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 14:43

article_img
Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости
Страны

Сегодня, 00:31

article_img
Сенат США проголосовал за возобновление работы правительства
Политика

Вчера, 17:13

article_img
Российские хакеры пытаются взломать системы ЦИК перед выборами - глава киберполиции

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться