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Трамп назвал разведку США "наивной и пассивной" в отношении Ирана

Сегодня, 16:58
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EPA

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил высокопоставленных представителей американской разведки в "пассивности и наивности" в отношении Ирана.

Об этом он заявил на следующий день после обнародования доклада Оценка глобальных угроз, подготовленного разведывательными службами США.

Американское разведсообщество заявило, что Иран не предпринимает шагов по созданию ядерного оружия, в то же время ядерная угроза со стороны Северной Кореи сохраняется, несмотря на заверения Трампа.

"Представители разведки кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело доходит до угроз со стороны Ирана. Они ошибаются!" - сказал Трамп в Twitter.

Трамп предположил, что Иран "балансирует на грани", и предложил разведчикам вернуться в школу.

"Там [в Иране] экономика рушится, и это единственное, что сдерживает их. Будьте осторожны с Ираном. Возможно, разведчикам необходимо вернуться в школу", - продолжил он.

Напомним, что директор Национальной разведки США Дэн Коутс назвал маловероятным отказ режима Северной Кореи от всех ядерных вооружений.

Заявление директора Нацразведки США противоречит позиции президента США Дональда Трампа, который после исторического саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".

Теги:   Разведка Дональд Трамп США Иран

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