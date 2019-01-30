Трамп назвал разведку США "наивной и пассивной" в отношении Ирана Сегодня, 16:58 22 Цей матеріал також доступний українською EPA Дональд Трамп EPA

Президент США Дональд Трамп обвинил высокопоставленных представителей американской разведки в "пассивности и наивности" в отношении Ирана.

Об этом он заявил на следующий день после обнародования доклада Оценка глобальных угроз, подготовленного разведывательными службами США.

Американское разведсообщество заявило, что Иран не предпринимает шагов по созданию ядерного оружия, в то же время ядерная угроза со стороны Северной Кореи сохраняется, несмотря на заверения Трампа.

"Представители разведки кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело доходит до угроз со стороны Ирана. Они ошибаются!" - сказал Трамп в Twitter.

Трамп предположил, что Иран "балансирует на грани", и предложил разведчикам вернуться в школу.

"Там [в Иране] экономика рушится, и это единственное, что сдерживает их. Будьте осторожны с Ираном. Возможно, разведчикам необходимо вернуться в школу", - продолжил он.

The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear Deal, they are MUCH different, but.... 30 января 2019 г.

....a source of potential danger and conflict. They are testing Rockets (last week) and more, and are coming very close to the edge. There economy is now crashing, which is the only thing holding them back. Be careful of Iran. Perhaps Intelligence should go back to school! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 января 2019 г.

Напомним, что директор Национальной разведки США Дэн Коутс назвал маловероятным отказ режима Северной Кореи от всех ядерных вооружений.

Заявление директора Нацразведки США противоречит позиции президента США Дональда Трампа, который после исторического саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году заявил, что "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет".