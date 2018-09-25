Трамп назвал Ким Чен Ына "открытым и потрясающим человеком"

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является "очень открытым и потрясающим человеком", который хочет перемен для своей страны.

Об этом передает Reuters.

Также сообщается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал президенту США письмо от лидера КНДР.

Напомним, Трамп заявил, что его следующий саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится "очень скоро".

Ранее о том, что Ким Чен Ын хочет в ближайшее время провести еще один саммит с президентом США Дональдом Трампом, чтобы ускорить денуклеаризацию заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после возвращения из Пхеньяна. Сообщалось также, что через Мун Чжэ Ина Ким Чен Ын передал послание для Трампа.

19 сентября госсекретарь Майк Помпео заявил, что ядерное разоружение Северной Кореи должно быть завершено к 2021 году.