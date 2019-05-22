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Трамп назвал кандидата на должность министра ВВС

Сегодня, 05:16
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Трамп назвал кандидата на должность министра ВВС - фото

Gage Skidmore / Flickr

Барбара Баррет

Президент США Дональд Трамп официально объявил свое предложение о выдвижении на должность министра Военно-воздушных сил США 68-летней Барбары Баррет.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Я рад объявить о выдвижении Барбары Барретт из Аризоны, бывшего председателя Аэрокосмической корпорации, на пост министра ВВС. Она будет выдающимся министром!» — написал глава Белого дома.

Бизнесвумен и американский дипломат Барбара Барретт на протяжении своей карьеры была членом правления Калифорнийского технологического института, работала в Лаборатории реактивного движения корпорации RAND и других научных учреждениях.

С 2008 по 2009 годы она служила послом США в Финляндии. Кроме того, она была старшим советником Миссии США при ООН.

Теги:   ВВС США Дональд Трамп США

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