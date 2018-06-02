Трамп назвал "интересным и хорошим" письмо Ким Чен Ына, не читая его

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему очень понравилось письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которое ему передал заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхол.

"Во время этой встречи мне передали письмо Ким Чен Ына, и это письмо было очень хорошим. Вы бы хотели узнать, что в этом письме? Насколько сильно? Это было очень интересное письмо", - заявил Трамп.

Затем президент США Дональд Трамп признался, что еще не успел открыть и прочитать послание от Ким Чен Ына.

"Я еще его не открыл. Я не открыл его, сидя перед зампредом и лишь спросил, хотел бы он, чтобы я его открыл", - заявил президент США.

Ранее Трамп согласился провести ранее отмененный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу.