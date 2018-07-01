01 июля 2018, воскресенье

Трамп назвал иммиграционные законы США "самыми тупыми в мире"

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Дональд Трамп: Задержанных нелегалов необходимо сразу же высылать на родину

Дональд Трамп: Задержанных нелегалов необходимо сразу же высылать на родину

Президент США Дональд Трамп назвал американские законы в области иммиграции "самыми тупыми в мире".

В Twitter Трамп написал, что задержанных нелегальных мигрантов необходимо сразу же высылать на родину, а не начинать легальные процедуры, которые длятся годами.

"Если люди въехали в нашу страну нелегально, мы должны немедленно отправить их обратно, не проходя через годы маневрирования в законодательном поле. Наши законы самые тупые в мире", - считает Трамп.

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Он добавил, что республиканцы выступают за охрану границ и борьбу с преступностью, тогда как демократы хотят сохранить открытые границы и связанную с этим преступность. 

Трамп последовательно выступает за ужесточение миграционной политики США.

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