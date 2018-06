Трамп назвал иммиграционные законы США "самыми тупыми в мире"

Президент США Дональд Трамп назвал американские законы в области иммиграции "самыми тупыми в мире".

В Twitter Трамп написал, что задержанных нелегальных мигрантов необходимо сразу же высылать на родину, а не начинать легальные процедуры, которые длятся годами.

"Если люди въехали в нашу страну нелегально, мы должны немедленно отправить их обратно, не проходя через годы маневрирования в законодательном поле. Наши законы самые тупые в мире", - считает Трамп.

When people come into our Country illegally, we must IMMEDIATELY escort them back out without going through years of legal maneuvering. Our laws are the dumbest anywhere in the world. Republicans want Strong Borders and no Crime. Dems want Open Borders and are weak on Crime!