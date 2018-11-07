Трамп назвал дело о российском вмешательстве "сфабрикованным"

Президент США Дональд Трамп назвал расследование дела о вмешательства России в американские выборы "сфабрикованным".

Об этом он заявил 7 ноября на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США, передает AFP.

По словам главы Белого дома, он не беспокоит расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В то же время Трамп подчеркнул, что не будет его прекращать.

#BREAKING Trump says he will not stop Russia collusion probe — AFP news agency (@AFP) 7 ноября 2018 г.

Напомним, что 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса.

Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей - по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам - и обновили состав Сената (переизбирались 35 мест из 100). В Сенате же, наоборот, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.