Трамп назвал дело о российском вмешательстве "сфабрикованным"

Президент США Дональд Трамп назвал расследование дела о вмешательства России в американские выборы "сфабрикованным".

Об этом он заявил 7 ноября на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США, передает AFP.

По словам главы Белого дома, он не беспокоит расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В то же время Трамп подчеркнул, что не будет его прекращать.

#BREAKING Trump says he will not stop Russia collusion probe