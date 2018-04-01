Трамп настаивает на выводе американских военных из Сирии - СМИ

Президент Дональд Трамп заявил своим советникам, что он собирается настаивать на выводе американских сил из Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США.

Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, считающего, что борьба против Исламского государства в регионе еще далека от завершения.

Отмечается, что на начало следующей недели запланировано заседание Совета национальной безопасности США, на котором будет обсуждаться кампания против террористов Исламского государства в Сирии под руководством США.

Ранее Трамп уже анонсировал скорый вывод американских военных из Сирии.