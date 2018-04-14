Трамп настаивает на масштабном ударе по Сирии, который заставит платить Иран и Россию -WSJ

По данным СМИ, Трамп не доволен вариантами по Сирии, которые ему предлагают

Президент США Дональд Трамп настаивает на масштабном ударе по Сирии, который заставит заплатить Иран и Россию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным СМИ, на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом американский лидер призывал своих советников согласиться на более радикальные действия в Сирии чем те, которые они считают разумными.

"Трамп настаивал на атаке, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила бы заплатить двух его покровителей, Россию и Иран", - сказал собеседник издания.

Отмечается, что Трамп был также недоволен более ограниченными вариантами действий в Сирии, которые ему предлагали до этого.

Ранее СМИ сообщили, что Мэттис призвал власти страны не торопиться c "неизбежным" ударом по Сирии из-за возможных глобальных последствий такой атаки, которая может перерасти в более широкий конфликт между Западом, Ираном и Россией. Он предложил представить более убедительные доказательства роли сирийского президента Башара Асада в организации недавней химической атаки, чтобы убедить мировое сообщество в необходимости военной операции.

Напомним, 11 апреля президент США Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума.

На следующий день он уточнил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ. Америка может нанести удар по Сирии скоро или не так уж скоро, сказал он

12 апреля Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии в связи с химической атакой в Восточной Гуте.

На фоне информации о возможном ударе США по Сирии крупнейшие авиакомпании уже изменили свои маршруты и огибают территорию Сирии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.