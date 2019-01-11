Трамп нашел деньги на строительство стены на границе с Мексикой – СМИ Сегодня, 08:15 236 Цей матеріал також доступний українською Трамп предлагает построить стену на границе с Мексикой за деньги из фондов Инженерного корпуса сухопутных войск США

Президент США Дональд Трамп может направить на строительство стены на границе с Мексикой деньги, предназначенные для работ по предотвращению катастроф на всей территории страны, а также по восстановлению поврежденных штормом районов Пуэрто-Рико, сообщает NBC News.

По информации источников телеканала, такой вариант Трамп обсуждал с представителями Пентагона во время полета на южную границу.

Собеседники телеканала отметили, что Трамп был проинформирован о возможности использовать часть фондов Инженерного корпуса сухопутных войск США в размере $13,9 миллиардов, предназначенных для помощи пострадавшим от стихийных бедствий районам, для строительства 315 миль стены на границе с Мексикой.

Также отмечается, что Трамп может взять $ 2,4 миллиарда, выделенные на проекты в Калифорнии по предотвращению наводнений и защите от них вдоль бассейна реки Юба и плотины Фолсом, а также $2,5 миллиарда из проектов реконструкции в Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана Мария.

По словам собеседников, Инженерный корпус сухопутных войск США может построить 315 миль пограничной стены примерно за 18 месяцев.

Представитель демократов в Конгрессе США Нидия Веласкес заявила, что демократы будут бороться, чтобы остановить Трампа от использования средств из фондов гражданских проектов Инженерного корпуса для строительства пограничной стены.

"Было бы ужасно, если бы президент взял деньги из таких мест, как Пуэрто-Рико, которые пострадали от огромных катастроф, стоивших жизни тысячам американских граждан, чтобы заплатить за глупую, оскорбительную и ненавистную стену Дональда Трампа", - отметила она.

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

Напомним, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.

Трамп заявил демократам, что готов допустить "шатдаун" на месяцы или годы.

Также президент США допустил вариант объявить чрезвычайное положение в стране в связи с угрозой нелегальной миграции.