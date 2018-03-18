Трамп намерен ограничить финансовые операции с криптовалютой Венесуэлы

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп намерен ограничить финансовые операции с криптовалютой Венесуэлы El Petro, сообщает McClatchy со ссылкой на источники, знакомые с планами американской администрации.

Пока неизвестно, каким образом будет реализовано ограничение, однако отмечается, что данная мера будет прописана в новом пакете санкций против Венесуэлы, который Белый дом выпустит на предстоящей неделе.

Ранее сообщалось, что Венесуэла первая в мире создала национальную криптовалюту.

Напомним, на данный момент экономика Венесуэлы в трудном положении. Уровень инфляции в стране за год превысил 6000%.

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