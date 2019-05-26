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Трамп намерен обжаловать решение суда по возведению стены на границе с Мексикой

Сегодня, 03:39
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Трамп намерен обжаловать решение суда по возведению стены на границе с Мексикой - фото

REUTERS/Leah Millis

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение федерального суда Калифорнии о временном запрете на выделение бюджетных средств для строительства участков стены на границе с Мексикой.

"…Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции!" — написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, суд в Калифорнии заблокировал средства на строительство «стены Трампа».

В вердикте судьи идет речь об одном миллиарде, который Пентагон в марте текущего года выделил из своего бюджета, составляющего 6,7 млрд долларов. Предусматривалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

Ранее власти 20 американских штатов подали судебный иск против Администрации президента Дональда Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Напомним, 15 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении на границе с Мексикой режима чрезвычайного положения, так как конгрессмены согласились выделить на возведение стены $1,37 млрд, в то время как Трамп изначально требовал $5,7 млрд.

Благодаря режиму ЧП президент США рассчитывает изыскать в обход Конгресса недостающие государственные средства, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима ЧП.

Теги:   Мексика Стена Дональд Трамп США

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