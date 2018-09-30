Трамп намерен добиться от союзников оплаты за военную поддержку

Выступая перед публикой в Западной Виргинии, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться от развитых стран оплаты за военную поддержку со стороны Вашингтона, передает DW.

"Когда речь идет о богатых странах, таких как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, к чему финансировать их армии...Они будут нам платить. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал", - сказал Трамп.

В случае Южной Кореи, сказал американский лидер, США финансируют "около 60 процентов их армии".

По словам Трампа, американские генералы сказали ему, что Белый дом платит за эти страны, потому что "они - наши союзники". Но американский лидер считает, что "высшие военные чины не разбираются в финансах", и охарактеризовал ситуацию как "отвратительную торговую сделку и отвратительную военную сделку".