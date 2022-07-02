«Восстановить контроль над имиджем». Трамп уже в июле может объявить, что хочет баллотироваться в президенты США — CNN 2 июля, 18:35 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Erin Siegal McIntyre)

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп может объявить, что снова будет баллотироваться в президенты США уже в июле. О планах он рассказал своим партнерам, хотя некоторые называют его готовность сделать такое заявление изменчивой, сообщает CNN со ссылкой на источники.



По данным телеканала, сейчас Трамп выбирает подходящий момент для объявления своей кандидатуры. На прошлой неделе он заявил, что планирует начать еще одну президентскую кампанию уже в этом месяце, в частности, чтобы «получить выгоду от все более ужасных результатов опросов президентства Джо Байдена».



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Также его желание сделать объявление как можно быстрее, не дожидаясь ноября, усилилось после заявлений бывшей помощницы Белого дома Кэссиди Хатчинсон во время слушаний в Конгрессе относительно штурма Капитолия 6 января 2021 года, рассказали собеседники CNN. В частности, она говорила, что Трамп тогда хотел присоединиться к своим поклонникам.

Некоторые союзники экс-президента признали, что публичные слушания в комитете Палаты представителей оказались «более губительными, чем ожидалось», поэтому сейчас он пытается «восстановить контроль над своим имиджем», сообщает телеканал.

Один из источников CNN в Республиканской партии рассказал, что Трамп рассматривает возможность объявить о своем баллотировании на президентских выборах в 2024 году уже в первую неделю июля. В то же время другие люди из его окружения заявили, что у него сейчас нет «инфраструктуры» для объявления большой кампании и он «не хочет, чтобы это было глупостью». Еще один собеседник считает маловероятным, что Трамп сделает заявление, не обеспечив максимальное освещение этого события прессой.

Многочисленные источники CNN сравнили среду вокруг решения Трампа в 2024 году с его первой президентской кампанией в 2016-м, назвав ее «хаотичной и неорганизованной».

«Каждый день разный. Нам говорят, что он скоро сделает объявление, и к обеду это меняется», — заявил один из собеседников.

В ноябре 2022 года пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, на которых будут избираться 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

Ранее экс-глава Белого дома говорил, что рассматривает возможность участия в следующих президентских выборах в 2024 году. В сентябре 2021-го Трамп намекнул на свое участие в президентской кампании. По его словам, от этого его может удержать лишь плохое состояние здоровья.

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что Республиканская партия поддержит кандидатуру Трампа, если он все же будет баллотироваться.



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