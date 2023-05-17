Лидирует с большим отрывом. Трамп имеет самые высокие шансы выиграть праймериз в Республиканской партии — опрос 17 мая, 09:39 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В США 61% потенциальных избирателей на праймериз Республиканской партии поддерживают экс-президента Дональда Трампа, который снова планирует баллотироваться на пост.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Morning Consult, пишет The Hill.

Таким образом Трамп на более, чем 40 пунктов обгоняет своего потенциального соперника, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который заручился поддержкой 18% респондентов.

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На третьем месте бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, который также не подавал заявки, у него 6%.



Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами, которые уже участвовали в гонке, получили всего по 4% каждый.

Трамп в последнее время сделал ряд провокационных заявлений об Украине и войне. Например, он сказал, что в случае переизбрания в Белый дом якобы сможет закончить войну РФ против Украины «за один день».

Также он отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником в контексте войны России против Украины. При это он назвал диктатора «умным парнем».

Кроме того, Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне, которую против нее начала Россия.

9 мая присяжные в федеральном суде Манхэттена признали 45-го президента США Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Э. Джин Кэрролл в 1996 году.

Присяжные постановили, что 76-летний Трамп должен выплатить 79-летней писательнице около 2 млн долларов компенсации по иску о причинения оскорбления действием (battery), а также почти 3 млн долларов — по иску о клевете.

Кэрролл обвиняла Трампа в том, что весной 1996 года он изнасиловал ее в раздевалке универмага, и вспоминала об этом в своей книге. Сам Трамп утверждал, что не знаком с писательницей, и обвинял ее во лжи.