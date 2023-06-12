Трамп может помиловать себя, став президентом — Politico

12 июня, 04:45
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Drake)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Drake)

Бывший федеральный прокурор США Анкуш Хардори сообщил, что Дональд Трамп может помиловать себя, если выиграет выборы.

Об этом сообщает Politico.

Трамп также может поручить генеральному прокурору закрыть все уголовные дела против себя и своих соратников.

Хардори считает, что по этой причине прокуроры добавили в обвинительное заключение больше деталей, чтобы послать соответствующий сигнал обществу.

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Он считает, что «обвинительный акт является одновременно критически важным и историческим юридическим документом, который также содержит важное публичное послание к американцам».

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9 июня 45-му президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути предъявили обвинения по 37 пунктам в деле об обращении с секретными документами.

В документах указано, что Трамп и его помощник обвиняются в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Дональд Трамп выборы президент США 2024

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