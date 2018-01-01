Трамп может оказаться в тюрьме - конгрессмен Вчера, 22:48 309 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Член Палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

"Есть очень реальная перспектива, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции предъявит ему обвинение, через некоторое время он может стать первым президентом, столкнувшимся с реальной перспективой тюремного заключения", – сказал он.

Конгрессмен напомнил о ситуации с адвокатом Майклом Коэном, который работал с Трампом с 2007 года. В июне 2018 года президент США заявил, что больше не сотрудничает с адвокатом.

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Напомним, что 29 ноября Майкл Коэн признался, что солгал о планах строительства Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Он признал, что планы строительства в Москве Trump Tower обсуждали и после победы Трампа на президентских праймериз. Ранее Коэн утверждал, что проект был заморожен еще до того, как Трамп победил на республиканских праймериз и стал единственным кандидатом в президенты от партии.

Тем временем американская пресса выяснила, что самый дорогой пентхаус в небоскребе предполагалось подарить президенту России Владимиру Путину.

Сам же Трамп обрушился с критикой на своего бывшего адвоката и потребовал поместить его в тюрьму.