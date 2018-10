Трамп: Моя победа на выборах – это худшее, что случилось с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на президентских выборах худшим, что случалось Россией. Об этом он сказал во время своего выступления в Северной Каролине.

"Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, - это моя победа на выборах", - заявил американский лидер.

А то же время он добавил, что с Россией, как и с рядом других стран, необходимо найти общий язык.

"В то же время, найти общий язык с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, - это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", - резюмировал Трамп.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR