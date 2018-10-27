27 октября 2018, суббота

Трамп: Моя победа на выборах – это худшее, что случилось с Россией

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Трамп: Найти общий язык с Россией, с Китаем и всеми остальными - это хорошая вещь

Трамп: Найти общий язык с Россией, с Китаем и всеми остальными - это хорошая вещь

Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на президентских выборах худшим, что случалось Россией. Об этом он сказал во время своего выступления в Северной Каролине.

"Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, - это моя победа на выборах", - заявил американский лидер.

А то же время он добавил, что с Россией, как и с рядом других стран, необходимо найти общий язык. 

"В то же время, найти общий язык с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, - это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", - резюмировал Трамп.

Ранее главнокомандующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай стремительно создают гиперзвуковое оружие, а у США пока нет от него защиты.

Позже президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой арсенал ядерного оружия из-за действий России и Китая.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

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