Трамп: Моя победа на выборах – это худшее, что случилось с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на президентских выборах худшим, что случалось Россией. Об этом он сказал во время своего выступления в Северной Каролине.
"Вот что я вам скажу. Худшее, что когда-либо случалось с Россией, - это моя победа на выборах", - заявил американский лидер.
А то же время он добавил, что с Россией, как и с рядом других стран, необходимо найти общий язык.
"В то же время, найти общий язык с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными, - это хорошая, а не плохая вещь. Мы будем продолжать добиваться результатов", - резюмировал Трамп.
.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR— Fox News (@FoxNews) 26 октября 2018 г.
Ранее главнокомандующий ядерными силами США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай стремительно создают гиперзвуковое оружие, а у США пока нет от него защиты.
Позже президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой арсенал ядерного оружия из-за действий России и Китая.
Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.
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