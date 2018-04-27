Трамп хочет назначить в Госдеп политика с украинскими корнями - Bloomberg

Американский политический деятель и эксперт по вопросам внешней политики Пола Добрянски, имеющая украинские корни, может занять одну из высших должностей в Государственном департаменте США, сообщает американское информагентство Bloomberg со ссылкой сразу на три источника.

"Администрация Трампа планирует номинировать Полу Добрянски, высокопоставленного дипломата во времена президента Джорджа Буша, на высокую политическую должность в Государственном департаменте", - говорится в сообщении.

Ранее Добрянски работала на позициях специального посланника США в Северной Ирландии, а также заместителя государственного секретаря США в глобальных делах. Планируется, что она заменит Томаса Шеннона, который сейчас находится на второй по ранге позиции в американском внешнеполитическом ведомстве и уже заявил о намерении уйти на пенсию.

Как отмечает издание, назначение Полы Добрянски подчеркивает, насколько быстро президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео продвигаются в заполнении руководящих структур аппарата Государственного департамента.

Сейчас Добрянски работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде. Она родилась в американской семъе украинского происхождения. Ее отец, Лев Добрянски, много лет возглавлял Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА).

Напомним, Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря.