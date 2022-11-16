Трамп объявил о баллотировании в президенты на выборах в 2024 году

16 ноября, 05:01
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Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2024 году.

Об этом пишет CNN.

"Чтобы снова сделать Америку великой и знаменитой, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Трамп.

Видео дня

https://twitter.com/cnnbrk/status/1592706190546452482
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Кампания Трампа происходит, когда бывший президент пытается вернуть себя в центр внимания после неблагоприятных для него результатов Республиканской партии на промежуточных выборах. Республиканцы не смогли получить большинство в Сенате и не смогли обеспечить большинство в Палате представителей.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Дональд Трамп

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