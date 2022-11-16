Трамп объявил о баллотировании в президенты на выборах в 2024 году
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2024 году.
Об этом пишет CNN.
"Чтобы снова сделать Америку великой и знаменитой, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Трамп.
Кампания Трампа происходит, когда бывший президент пытается вернуть себя в центр внимания после неблагоприятных для него результатов Республиканской партии на промежуточных выборах. Республиканцы не смогли получить большинство в Сенате и не смогли обеспечить большинство в Палате представителей.