Трамп объявил о баллотировании в президенты на выборах в 2024 году 16 ноября, 05:01 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться на пост президента от Республиканской партии в 2024 году.

Об этом пишет CNN.



"Чтобы снова сделать Америку великой и знаменитой, я сегодня вечером объявляю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов", - сказал Трамп.

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Кампания Трампа происходит, когда бывший президент пытается вернуть себя в центр внимания после неблагоприятных для него результатов Республиканской партии на промежуточных выборах. Республиканцы не смогли получить большинство в Сенате и не смогли обеспечить большинство в Палате представителей.