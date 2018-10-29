Трамп и "неудобный" зонт. С президентом США произошел новый конфуз на самолетном трапе - видео

С главой Белого дома Дональдом Трампом произошел новый конфуз на трапе президентского самолета.
На этот раз во время подъема на борт он не сумел совладать с зонтом, который не пролазил внутрь лайнера.
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Как видно на опубликованных кадрах, вместо того, чтобы просто сложить зонт и пройти с ним в самолет, Трамп попытался просунуть его в проход в раскрытом виде, а когда у него это не вышло, просто бросил на трапе.
Ранее сообщалось, что, выйдя из самолета, Трамп не заметил президентский лимузин, припаркованный прямо у трапа.
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