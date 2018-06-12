12 июня 2018, вторник

Трамп и Ким Чен Ын подписали "очень важный документ" после переговоров в Сингапуре

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Детали документа обещали раскрыть позже

Детали документа обещали раскрыть позже

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании совместного соглашения с главой КНДР Ким Чен Ыном после переговоров двух стран в Сингапуре.

"Мы подписываем очень важный документ, довольно всеобъемлющий документ", - сказал американский лидер журналистам, пишет CNN.

В свою очередь Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за встречу.

"У нас была историческая встреча и мы решили оставить прошлое позади. Мы собираемся подписать исторический документ", - сказал он.

О содержании документа пока не сообщается.

Позже Трамп уточнил, что процесс ядерного разоружения для Северной Кореи начнется "очень, очень быстро".

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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