Трамп и Ким Чен Ын подписали "очень важный документ" после переговоров в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании совместного соглашения с главой КНДР Ким Чен Ыном после переговоров двух стран в Сингапуре.

"Мы подписываем очень важный документ, довольно всеобъемлющий документ", - сказал американский лидер журналистам, пишет CNN.

В свою очередь Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за встречу.

"У нас была историческая встреча и мы решили оставить прошлое позади. Мы собираемся подписать исторический документ", - сказал он.

