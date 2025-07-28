Трамп заявил, что отказался от визита на остров Эпштейна
Трамп отрицает связи с Эпштейном (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst//File Photo)
Президент США Дональд Трамп уверяет, что «никогда не посещал» остров осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, он отказался от такой возможности, пишет The Hill.
«Я никогда не бывал на его острове, и я ему отказал. Но многих людей в Палм-Бич пригласили на его остров. В один из моих самых успешных моментов я отказался. Я не хотел ехать на его остров», — сказал Трамп журналистам во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Когда президента спросили, почему он выгнал Эпштейна со своего курорта Мар-а-Лаго во Флориде, он ответил, что не хочет «тратить время», объясняя историю многолетней давности.
«Годами я не разговаривал с Джеффри Эпштейном… Потому что он сделал что-то неуместное. Он нанял помощников. Он украл людей, которые работали на меня; я сказал ему, чтобы он больше никогда так не делал. Он сделал это снова, и я выгнал его оттуда», — добавил Трамп.
Президент также отрицал сообщения о том, что он имел более близкие, чем считалось ранее, отношения с Эпштейном, комментируя статью The Wall Street Journal о том, что он прислал Эпштейну письмо на его 50-летие, которое содержало сообщение внутри контура обнаженной женщины.
«Я не рисую женщин», — сказал Трамп.
Издание The Wall Street Journal 18 июля сообщило, что президент США Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну.
Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислейн Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
По данным WSJ, письмо Трампа было написано на бумаге с изображением обнаженной женщины и содержало строку: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».
Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.
Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.
В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.
«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.