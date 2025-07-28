Трамп заявил, что отказался от визита на остров Эпштейна

Президент США Дональд Трамп уверяет, что «никогда не посещал» остров осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна . По его словам, он отказался от такой возможности, пишет The Hill.

«Я никогда не бывал на его острове, и я ему отказал. Но многих людей в Палм-Бич пригласили на его остров. В один из моих самых успешных моментов я отказался. Я не хотел ехать на его остров», — сказал Трамп журналистам во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Когда президента спросили, почему он выгнал Эпштейна со своего курорта Мар-а-Лаго во Флориде, он ответил, что не хочет «тратить время», объясняя историю многолетней давности.

«Годами я не разговаривал с Джеффри Эпштейном… Потому что он сделал что-то неуместное. Он нанял помощников. Он украл людей, которые работали на меня; я сказал ему, чтобы он больше никогда так не делал. Он сделал это снова, и я выгнал его оттуда», — добавил Трамп.

Президент также отрицал сообщения о том, что он имел более близкие, чем считалось ранее, отношения с Эпштейном, комментируя статью The Wall Street Journal о том, что он прислал Эпштейну письмо на его 50-летие, которое содержало сообщение внутри контура обнаженной женщины.

«Я не рисую женщин», — сказал Трамп.

Издание The Wall Street Journal 18 июля сообщило, что президент США Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну.

Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислейн Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

По данным WSJ, письмо Трампа было написано на бумаге с изображением обнаженной женщины и содержало строку: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.