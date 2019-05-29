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Трамп и Болтон поспорили из-за ракетных запусков КНДР — СМИ

Сегодня, 06:44
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Трамп и Болтон поспорили из-за ракетных запусков КНДР — СМИ - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Дональд Трамп и Джон Болтон

Американское издание The New York Times сообщает, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поспорил с главой Белого дома Дональдом Трампом из-за ракетных испытаний в Северной Корее.

По данным издания, причиной стала позиция Трампа, который отметил, что не переживает из-за ракетных запусков КНДР.

Журналисты также сообщают, что Трамп высмеял Болтона, который призывал президента обратить больше внимания на события в Северной Кореи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей не вызвали у него обеспокоенности.

4 мая в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.

Теги:   КНДР Дональд Трамп Джон Болтон

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