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Трамп готов к частичному закрытию правительства на "месяцы или годы"

Сегодня, 22:17
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил демократам, что готов допустить частичное закрытие правительства на месяцы или годы.

Об этом сообщает CNN

Трамп также отметил, что не думает, что "шатдаун" продлится так долго, однако республиканцы в Сенате и республиканцы в Палате представителей "очень сильно чувствуют необходимость иметь безопасную страну, иметь границу, которая имеет смысл".

"Надеюсь, это не продолжится дольше нескольких дней. Это действительно можно решить очень быстро", – добавил президент США.

В США оценили потери экономики от правительственного "шатдауна"

Ранее сообщалось, что в США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании "шатдауна".

Напомним, с полночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США Дональд Трамп США

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