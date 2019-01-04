Трамп готов к частичному закрытию правительства на "месяцы или годы" Сегодня, 22:17 371 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил демократам, что готов допустить частичное закрытие правительства на месяцы или годы.

Об этом сообщает CNN.

Трамп также отметил, что не думает, что "шатдаун" продлится так долго, однако республиканцы в Сенате и республиканцы в Палате представителей "очень сильно чувствуют необходимость иметь безопасную страну, иметь границу, которая имеет смысл".

"Надеюсь, это не продолжится дольше нескольких дней. Это действительно можно решить очень быстро", – добавил президент США.

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Ранее сообщалось, что в США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании "шатдауна".

Напомним, с полночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.