Трамп хочет запретить китайским авиакомпаниям полеты над Россией — Reuters
Трамп хочет ограничить полеты китайских авиакомпаний над российским воздушным пространством (Фото: REUTERS/Marco Bello)
Администрация президента США Дональда Трампа 9 октября предложила запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России на рейсах в и из США. Об этом пишет Reuters.
Как отметили в Вашингтоне, сокращение времени полета через российскую территорию дает китайским перевозчикам конкурентное преимущество над американскими авиакомпаниями.
Авиакомпании США давно критикуют разрешение для китайских перевозчиков летать над Россией, ведь это дает им преимущество в сокращении продолжительности рейса и экономит топливо, снижая расходы.
После запрета США для российских авиакомпаний летать над своей территорией в марте 2022 года Россия запретила полеты американских и многих других иностранных перевозчиков, тогда как китайские компании остались вне ограничений и воспользовались преимуществом для увеличения рыночной доли, пишет агентство.
Министерство транспорта США заявило, что такая ситуация является «несправедливой» и создает «существенные негативные конкурентные последствия для американских авиаперевозчиков». Предложение администрации предусматривает, что ограничение будет применяться к разрешениям на полеты, выданных США иностранным авиакомпаниям, но не будет касаться грузовых рейсов.
В частности, ограничение может повлиять на некоторые рейсы Air China, China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. В то же время приказ не упоминает гонконгскую Cathay Pacific, которая летает над Россией на маршруте Нью-Йорк — Гонконг.
По данным источников Reuters, Министерство транспорта США дает китайским авиакомпаниям два дня, чтобы отреагировать на предложение, а окончательный приказ может вступить в силу уже в ноябре.
Ранее, в мае 2023 года, США разрешили дополнительные рейсы китайским перевозчикам при условии, что они не будут летать над Россией на новых маршрутах. В прошлом году китайские пассажирские авиакомпании могли увеличить количество еженедельных рейсов в США до 50, но отказались от дополнительных рейсов из-за «давления» американских профсоюзов и авиакомпаний.
Некоторые американские авиаперевозчики заявляли, что прямые рейсы с Восточного побережья США в Китай «экономически нецелесообразны» без полетов над Россией. Из-за увеличенной продолжительности рейса приходилось оставлять некоторые места незаполненными и ограничивать перевозки грузов, добавляет Reuters.