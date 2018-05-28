Трамп - гермофоб, "мафиози" и "лесной пожар". Три цитаты из книги бывшего главы ФБР Джеймса Коми про президента США

Журнал Новое Время публикует избранные цитаты из политического бестселлера, написанного экс-директором ФБР Джеймсом Коми о президенте США, после прочтения которого Трамп заявил, что Коми - мерзавец и худший директор ФБР в истории и что ему место в тюрьме.

Досье про Трампа с проститутками, собранное спецслужбами РФ

Во время визита в Trump Tower Коми наедине предупредил Трампа о существовании досье, которое удалось собрать спецслужбам России. Причем в этом досье содержится информация о том, что в 2013 году во время проведения конкурса Мисс Вселенная в Москве Трамп заперся с проститутками в номере отеля Ritz Carlton, где до этого останавливались прежний президент США Барак Обама и первая леди. Там миллиардер якобы заставил девушек мочиться друг на друга прямо на кровати, где когда‑то спал его предшественник. Трамп заверил Коми, что это неправда, а когда информацию опубликовали в СМИ, неожиданно позвонил директору ФБР лично.

Я решил не говорить ему, что происшествие, о котором шла речь, не требует ни целой ночи в отеле, ни непосредственной близости к участникам.

“Он [Трамп] сказал, что много думал о том, что я сказал ему наедине в Trump Tower. Он говорил с людьми, которые ездили с ним в ту поездку в Москву на Мисс Вселенная 2013. И теперь он вспомнил, что даже не оставался на ночь в Москве. Он заявил, что прилетел из Нью-Йорка и лишь зашел в отель, чтобы переодеться, а затем улетел домой в ту же ночь. Потом он удивил меня новым признанием по вопросу, который я специально старался с ним не обсуждать.

- Это неправда еще и потому, что я гермофоб [человек, испытывающий ужас перед бактериями и антисанитарией]. Никак не может быть, чтобы я позволял людям писать друг на друга рядом со мной. Никак.

Меня разобрал смех. Я решил не говорить ему, что происшествие, о котором шла речь, не требует ни целой ночи в отеле, ни непосредственной близости к участникам. Хотя я не знаю наверняка, полагаю, что президентские апартаменты в московском Ritz Carlton достаточно просторны, чтобы гермофоб мог соблюдать безопасную дистанцию в таких случаях. Я обо всем этом подумал и ничего из этого не сказал”.

Президент-"мафиози"

В январе 2017 года Трамп неожиданно пригласил Коми отобедать в Белом доме наедине.

“Теперь мне стало абсолютно понятно, что происходило. Сама организация обеда и то, что Трамп делал вид, будто бы он сам не просил меня остаться на должности множество раз, убедило меня, что это была попытка наладить покровительственные отношения. Видимо, кто‑то сказал ему, или это осенило его случайно, что он дал мне работу бесплатно, и теперь ему следует получить что‑то взамен. Это сделало ситуацию еще более странной. Президент Соединенных Штатов пригласил меня на обед и включил мою работу в меню”.

Трампу книга Джеймса Коми прогнозируемо не понравилась / Фото: EPA

Видимо, кто‑то сказал ему, или это осенило его случайно, что он дал мне работу бесплатно, и теперь ему следует получить что‑то взамен

“Чуть позже с серьезным видом он сказал: “Мне нужна лояльность. Я жду лояльности”.

Во время последовавшей паузы я не двигался, не говорил и не менял выражения лица. Президент Соединенных Штатов только что потребовал лояльности от главы ФБР. Это было сюрреалистично. Такое требование больше напоминало церемонию вступления в ряды коза ностра к Сэмми Быку Гравано [босс нью-йоркской мафии в 1980‑х] с Трампом в роли босса мафии. Мы смотрели друг на друга пару секунд, которые показались вечностью. Я уставился на мягкие белые мешки под его невыразительными голубыми глазами. И в тот момент подумал, что президент совершенно не понимает роли ФБР в жизни Америки”.

Трамп как лесной пожар

“Все мы несем ответственность перед избирателями за глубоко ошибочные действия в ходе выборов 2016 года, и наша страна платит большую цену: этот президент неэтичен, безразличен к правде и институционным ценностям. Его лидерство подчинено его эго и основано на персональной лояльности. Нам повезло, что у нас есть некоторые этичные лидеры, занимающие высшие должности в правительстве, но даже они не могут помешать лесному пожару, коим является президентство Трампа. Их задача - разве что попытаться сдержать его”.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018 года