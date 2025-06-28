Трамп хочет усилить энергоснабжение для развития ИИ

Администрация президента США Дональда Трампа работает над пакетом инициатив, направленных на расширение энергетических мощностей для обеспечения потребностей в сфере искусственного интеллекта ( ИИ).

Об этом сообщает Reuters.

Согласно источникам, в планах — упрощение подключения энергогенерирующих проектов к национальной энергосети и предоставление федеральных земель для строительства центров обработки данных, которые являются критически важными для развития технологий ИИ.

Среди рассмотренных предложений — ускорение подключения уже реализованных энергетических проектов путем смещения их вверх в очереди на подключение, а также создание единого федерального разрешения в соответствии с Законом о чистой воде, который будет действовать вместо многочисленных согласований на уровне отдельных штатов.

Несмотря на инициативы, эксперты отмечают, что строительство и подключение новых электростанций требует многолетних исследований влияния на окружающую среду. Кроме того, действующая энергетическая инфраструктура уже перегружена.

Размещение центров обработки данных также вызывает трудности из-за больших площадей застройки, потребности в значительных ресурсах и сопротивления местных общин. Для решения этого вопроса администрация Трампа рассматривает возможность выделения земель, находящихся в распоряжении Пентагона или Министерства внутренних дел США.

Согласно прогнозу компании Grid Strategies, спрос на электроэнергию в США в 2024—2029 годах будет расти в пять раз быстрее, чем прогнозировалось в 2022 году. Аналитики Deloitte прогнозируют рост энергопотребления в центрах обработки данных ИИ более чем в 30 раз к 2035 году.

Дополнительно отмечается, что администрация готовит официальный план действий в сфере развития ИИ и публичные мероприятия, посвященные этой теме. 23 июля рассматривается как потенциальная дата провозглашения «Дня действий в сфере ИИ», с целью представить наработки и определить стратегический курс Соединенных Штатов.

Президент Трамп объявил развитие искусственного интеллекта и энергетики приоритетом своей политики, подчеркивая стремление США обогнать Китай в технологическом соревновании. В первый день пребывания у власти он ввел чрезвычайное положение в энергетической сфере для ускорения добычи ресурсов и запуска новых электростанций.