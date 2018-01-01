Трамп: Экс-директор ФБР поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США Сегодня, 16:54 50 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп: Все происходящее - сговор и обман

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми во лжи на закрытом выступлении перед комитетом палаты представителей США.

"Джеймс Коми, вероятно, поставил рекорд по количеству лжи конгрессу США за один день. Его выступление в пятницу было абсолютно не правдивым. Все происходящее - сговор и обман, который скрывают люди, готовые на все, лишь бы я не стал президентом. Теперь их удалось выявить!", - написал Трамп в Twitter.

Leakin’ James Comey must have set a record for who lied the most to Congress in one day. His Friday testimony was so untruthful! This whole deal is a Rigged Fraud headed up by dishonest people who would do anything so that I could not become President. They are now exposed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 декабря 2018 г.

Президент США отметил, что Коми во время дачи показаний не отвечал прямо на заданные вопросы, говоря, что "не знал, не помнил или не мог вспомнить вещи, когда о них спрашивали".

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7 декабря члены комитетов палаты представителей США по вопросам судопроизводства и по надзору провели закрытое заседание, в ходе которого задали вопросы бывшему директору ФБР. Речь, вероятно, шла и о досье Трампа.

Трамп после этого призвал обязать Коми дать показания в конгрессе США под присягой.

В мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР за "неэффективное руководство бюро". Коми занимался расследованием нарушений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон правил служебной переписки, что, по мнению Демократической партии США, могло привести к поражению на выборах. Также Коми расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и связи участников предвыборной кампании Трампа с Москвой.

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