Трамп: Директор ФБР Коми был уволен не из-за " российского расследования"

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение уволить экс-директора ФБР Джеймса Коми не из-за расследования о российском вмешательстве.

"Скользкий Джеймс Коми, худший директор за всю историю ФБР, был уволен совсем не из-за сфабрикованного расследования о России, и кстати, не было никакого сговора", - написал Трамп.

Slippery James Comey, the worst FBI Director in history, was not fired because of the phony Russia investigation where, by the way, there was NO COLLUSION (except by the Dems)!