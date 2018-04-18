Трамп: Директор ФБР Коми был уволен не из-за " российского расследования"

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение уволить экс-директора ФБР Джеймса Коми не из-за расследования о российском вмешательстве.

"Скользкий Джеймс Коми, худший директор за всю историю ФБР,  был уволен совсем не из-за сфабрикованного расследования о России, и кстати, не было никакого сговора", - написал Трамп.

Ранее Коми заявлял, что считает Трампа морально непригодным для должности президента США.

Кроме того, в своей книге Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) он сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, а также описывает его как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

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В ответ на это Трамп заявил, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию. 

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа. 

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