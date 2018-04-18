Трамп: Директор ФБР Коми был уволен не из-за " российского расследования"

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение уволить экс-директора ФБР Джеймса Коми не из-за расследования о российском вмешательстве.

"Скользкий Джеймс Коми, худший директор за всю историю ФБР, был уволен совсем не из-за сфабрикованного расследования о России, и кстати, не было никакого сговора", - написал Трамп.

Slippery James Comey, the worst FBI Director in history, was not fired because of the phony Russia investigation where, by the way, there was NO COLLUSION (except by the Dems)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.

Ранее Коми заявлял, что считает Трампа морально непригодным для должности президента США.

Кроме того, в своей книге Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) он сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, а также описывает его как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

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В ответ на это Трамп заявил, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию.

Джеймс Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.